scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsअर्थव्यवस्थाUK की फीनिक्स ग्रुप के साथ TCS की 6000 करोड़ रुपये की बड़ी डील

UK की फीनिक्स ग्रुप के साथ TCS की 6000 करोड़ रुपये की बड़ी डील

TCS ने इस साल की सबसे बड़ी डील की है। कंपनी को लंदन की फीनिक्स ग्रुप से 60 करोड़ पाउंड यानी 5976.97 करोड़ रुपये का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। TCS ने बताया है कि इस डील के जरिए वो इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडर फीनिक्स के उत्पादों को डिजिटल ट्रांसफॉर्म करेगी।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Apr 3, 2023 19:19 IST
thumb
thumb

UK की फीनिक्स ग्रुप के साथ TCS की 6000 करोड़ रुपये की बड़ी डील

TCS ने इस साल की सबसे बड़ी डील की है. कंपनी को लंदन की फीनिक्स ग्रुप से 60 करोड़ पाउंड यानी 5976.97 करोड़ रुपये का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। TCS ने बताया है कि इस डील के जरिए वो इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडर फीनिक्स के उत्पादों को डिजिटल ट्रांसफॉर्म करेगी।

advertisement

TCS क्या करेगी इस डील में
इस डील में TCS का काम फीनिक्स ग्रुप की सर्विस क्वालिटी को बेहतर करना होगा. इसमें इंश्योरेंस बेचने वाली कंपनी ReAssure के पॉलिसीहोल्डर्स के कस्टमर एक्सपीरिएंस को मजबूत करेगी। TCS ReAssure के काम करने के तरीके में बदलाव करेगी और कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर TCS BaNCS पर कंसोलिडेट करेगी। लाइफ और पेंशन प्रोवाइडर ReAssure को साल 2020 में फीनिक्स ग्रुप ने खरीद लिया था। TCS की UK की सब्सिडियरी Dilligenta है जो कि ReAssure के 30 लाख पॉलिसीज के ग्राहक प्रबंधन और सर्विस का कामकाज देखेगी। 

TCS BaNCS प्लेटफॉर्म से होगा फायदा

इस सौदे को लेकर फीनिक्स ग्रुप ने कहा कि TCS के साथ डील से कंपनी को डिजिटल कोर सर्विस का फायदा होगा.
TCS BaNCS प्लेटफॉर्म से हमारे ग्राहकों को बेहतर सर्विस मिल सकेगी। TCS पॉलिसीधारकों, सलाहकारों, नियोक्ताओं और ऑपरेशनल स्टाफ के अनुभव का बनाने के लिए और फीनिक्स ग्रुप के ग्राहकों के लिए सेवा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए यूके में अपनी इनोवेशन लैब का भी इस्तेमाल करेगी।

TCS ने सौदा विस्तार पर क्या कहा
फीनिक्स ग्रुप के साथ डील के विस्तार पर TCS के BFSI वर्टिकल प्रेसिडेंट विवेकानंद ने कहा कि TCS BaNCS प्लेटफॉर्म के लिए ग्राहकों का एक्सपीरिएंस ट्रांसफॉर्मेशन सबसे अहम है। इसमें कस्टमर्स की वैल्यू जरूरी हैं. ब्रिटेन की पेंशन इंडस्ट्री के लिए कंपनी एक मानदंड स्थापित करेगी. इस दिशा में हम लगातार प्रोडक्ट और सर्विस पर फोकस कर रहे हैं। बता दें कि ये डील पिछले तीन साल की सबसे बड़ा डील है. कंपनी का मानना है कि ट्रांसफॉर्मेशन पर आगे बढ़ा जाए तो क्षमता बढ़ेगी और ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा।

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Apr 3, 2023